Lippi: «Non allenerò più un club. Miglior giovani? Barella, Tonali e Castrovilli» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Marcello Lippi ha parlato in una lunga intervista a Sportmediaset: queste le parole del ct campione del mondo 2006 Marcello Lippi ha parlato ai microfoni di Sportmediaset toccando tanti temi. Queste le parole del ct Campione del Mondo 2006. FAVORITE SCUDETTO – «La Juventus lo è sempre stata anche se la Lazio quest’anno sta facendo cose eccezionali, ha giocato molto bene e mi piace tantissimo. Ma un pizzico di probabilità in più, tutti l’abbiamo sempre data alla Juventus». CANNAVARO E MALDINI – «Fabio è un ragazzo di grande saggezza e carisma. Penso che sia pronto per allenare in Italia. Roberto ha fatto un lavoro splendido in Nazionale, ha mandato dei messaggi fantastici alle società, ad esempio convocando dei giovani ancora prima che esordissero nei club, come per spronarli a farli giocare. Poi l’Italia ... Leggi su calcionews24 Maria De Filippi in crisi : la conduttrice fa flop e non convince

Maria De Filippi non convince | Prima crisi a Uomini e Donne

Tina Cipollari umilia la Galgani : "Quelli non esistono". Il caos - deve intervenire la De Filippi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Marcelloha parlato in una lunga intervista a Sportmediaset: queste le parole del ct campione del mondo 2006 Marcelloha parlato ai microfoni di Sportmediaset toccando tanti temi. Queste le parole del ct Campione del Mondo 2006. FAVORITE SCUDETTO – «La Juventus lo è sempre stata anche se la Lazio quest’anno sta facendo cose eccezionali, ha giocato molto bene e mi piace tantissimo. Ma un pizzico di probabilità in più, tutti l’abbiamo sempre data alla Juventus». CANNAVARO E MALDINI – «Fabio è un ragazzo di grande saggezza e carisma. Penso che sia pronto per allenare in Italia. Roberto ha fatto un lavoro splendido in Nazionale, ha mandato dei messaggi fantastici alle società, ad esempio convocando deiancora prima che esordissero nei, come per spronarli a farli giocare. Poi l’Italia ...

tinapica88 : @j_gufo Io non capisco perché, con tutta la tua solarità e il tuo brio, non ti abbiano ancora messo al posto di Lippi alla prova del cuoco. - Tatanka512 : @VicDucci @c_drugo @carmenbonvil si ma Lippi o il Trapp non sono mai stati giocatori e capitano della Juve... - giovanni_lippi : RT @Pontifex_it: Essere cristiano non è soltanto compiere i comandamenti, ma “nascere di nuovo” e lasciare che lo Spirito entri in noi e ci… - giovanni_lippi : RT @Pontifex_it: La risposta dei cristiani nelle tempeste della vita e della storia non può che essere la misericordia: l’amore compassione… - giovanni_lippi : RT @donTonio66: La fede è un dono fatto a tutti, che va coltivato; è la possibilità che Dio ci dà, se crediamo, di sapere che non veniamo d… -