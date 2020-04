Le Collegiali | ‘Pechino Express’ momento più brutto | «Lì abbiamo capito che avremmo

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Oggi, mercoledì 22 aprile 2020, è il primo risveglio senza la puntata del martedì sera dell’ottava edizione di ‘Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente’, che si è conclusa la scorsa settimana con la vittoria de ‘Le’. Per fortuna ci pensa ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ a far pesare meno la nostalgia: Giulio Pasqui ha intervistato Nicole Rossi e Jennifer Poni, che hanno svelato qualcosa in più sulla finale e sul gioco di Raidue condotto da Costantino Della Gherardesca. Le: «Lìchedovuto sostenerci», ilpiùa ‘Pechino Express’ Lehanno avuto la meglio su I Gladiatori, Le Top e persino su I Wedding Planner. Ma come hanno fatto a spuntarla? «Siamo state delle vincitrici un po’ a ...