Ivana Spagna | Ho attacchi di panico | ho fatto un mix di gocce per dormire la notte

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Luana Rosatoconfessa a Eleonora Daniele di soffrire molto la solitudine durante la quarantena: "Ho glidi, ladormo con le" Il periodo di quarantena non è facile, soprattutto perche, in collegamento con Storie Italiane, ha confessato di aver iniziato a soffrire didi. Problema dal quale era sempre stata risparmiata ma che, in un momento concitato come quello che sta vivendo l’Italia, le ha bussato alla porta e ha iniziato a rappresentare un vero e proprio dramma per la cantante. “Hodie viene a mancarmi il respiro, mi prende la tachicardia, a volte mi faccio dei bei pianti perché in queste situazioni senti di più la solitudine – ha confessato laa Eleonora Daniele - . Ti dà il tempo di pensare e quando si pensa troppo si vanno a ...

Quarantena difficile per tutti, un po’ di più per Ivana Spagna. La nota cantante ha confidato in collegamento a Storie Italiane di soffrire di continui attacchi di panico in questo periodo complicato.Ivana Spagna alterna momenti di felicità ad altri più bassi. Del resto, la solitudine è dura per tutti, ancor di più in un periodo come quello che stiamo vivendo ora, costretti a stare in casa senza ...