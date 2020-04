Feltri-Cruciani | vergognoso teatrino in Radio | “Campania inferiore è la realtà”

sscalcionapoli1 : Feltri a Cruciani: “Al Sud inferiori, devono lavorare di più e copiare il Nord!” - ItaliaVongole : Complici del razzismo di #feltri , oggi, verso i #Meridionali sono i pessimi giornalisti cruciani e parenzo che per… - Andrew82752543 : @mov24agosto FELTRI È UN NOVANTENNE SVITATO eQuando parla del meridione il suo intento è quello di attirare le atte… - EnzoSorrentin14 : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Feltri Cruciani

Tutto Napoli

Tentano di risollevarsi ma non ci riescono. Sono inferiori in Campania. Sono incazzati con me? Sticazzi! Che mi frega". Queste alcune delle dichiarazioni che Vittorio Feltri, direttore di Libero, ha ...FELTRI CRUCIANI – Ha fatto scalpore, ancora una volta, l’attacco di Vittorio Feltri al Sud. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus il direttore del quotidiano Libero si vanta del suo razzismo senza ...