Dai 5 Stelle foglio di via per Foa. Ora la palla passa a Viale Mazzini. Il presidente Rai processato in Vigilanza dai giallorossi. Pur di difenderlo Lega e FI attaccano Tg1 e Report (Di mercoledì 22 aprile 2020) Una riunione cominciata con circa un quarto d’ora di ritardo e terminata solo a notte inoltrata. Non poteva andare altrimenti visti i temi toccati dalla Commissione Vigilanza Rai con le audizioni dell’amministratore delegato Fabrizio Salini e del presidente Marcello Foa: la lettera inviata dal presidente Alberto Barachini e che ha portato a “riequilibrare” lo spazio tra opposizione e maggioranza dopo gli ormai famosi attacchi di Giuseppe Conte in conferenza stampa diretti a Matteo Salvini e Giorgia Meloni; e, ancora, la posizione del presidente Marcello Foa che, pur essendo presidente di garanzia, si è di fatto dissociato dal servizio del Tg1 che ha ricostruito le responsabilità politiche e amministrative nella mancata istituzione della zona rossa nel bergamasco. E il momento clou, non a caso, è stato proprio quando il senatore pentastellato ... Leggi su lanotiziagiornale Barillari : «Mi hanno espulso dai Cinquestelle. Il motivo? Non mi sono venduto al Pd»

Accordi&Disaccordi (Nove) - Marco Travaglio : “La stampa attacca Conte perché scelto dai 5 stelle e simbolo di competenza”

Io - che sono fuggito dai Cinque stelle (Di mercoledì 22 aprile 2020) Una riunione cominciata con circa un quarto d’ora di ritardo e terminata solo a notte inoltrata. Non poteva andare altrimenti visti i temi toccati dalla Commissione Vigilanza Rai con le audizioni dell’amministratore delegato Fabrizio Salini e delMarcello Foa: la lettera inviata dalAlberto Barachini e che ha portato a “riequilibrare” lo spazio tra opposizione e maggioranza dopo gli ormai famosi attacchi di Giuseppe Conte in conferenza stampa diretti a Matteo Salvini e Giorgia Meloni; e, ancora, la posizione delMarcello Foa che, pur essendodi garanzia, si è di fatto dissociato dal servizio del Tg1 che ha ricostruito le responsabilità politiche e amministrative nella mancata istituzione della zona rossa nel bergamasco. E il momento clou, non a caso, è stato proprio quando il senatore pentastellato ...

repubblica : Il senatore Giarrusso espulso dai 5 stelle: non ha restituito parte dello stipendio [di ANNALISA CUZZOCREA] [aggior… - 1Monachos : RT @GemmitiMoreno: Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le… - quiron1960 : RT @GemmitiMoreno: Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le… - ilCogito : RT @la_kuzzo: Il senatore Mario Giarrusso espulso dai 5 stelle - EsciFranco : @6000sardine Non che io sia un estimatore di Bagnai, ma potete cortesemente favorire qualche riferimento al plauso… -