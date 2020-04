Coronavirus | i pompieri inglesi cantano «Bella Ciao» per i colleghi italiani

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 aprile 2020) «La famiglia dei vigili del fuoco è una famiglia senza confini, e in questo periodo molto difficile vi inviamo, con tutto il cuore, forza, amore, speranza e… questa canzone. Siamo sempre con voi. Solidarietà». È il messaggio con cui inizia il video che i vigili del fuoco britannici hanno indirizzato ai colleghi italiani, agli operatori sanitari in prima linea e a tutti i lavoratori che, in tutto il mondo, stanno fronteggiando l’emergenza coronavirus.