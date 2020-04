Azzolina non si arrende all'esame di maturità online (Di mercoledì 22 aprile 2020) La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, non esclude che gli studenti possano dare l'esame orale della maturità si persona davanti alla commissione e non attraverso uno schermo. "Auspico davvero che ci sia la possibilità, come anche tanti ragazzi ci stanno chiedendo, di svolgere almeno l'orale dell'esame di maturità in presenza. Ovviamente nelle giuste condizioni di sicurezza per la salute di tutti", ha spiegato nel question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione dei deputati Toccafondi e Nobili (Iv). La ministra ha poi ricordato di essersi battuta fin dall'inizio dell'emergenza per salvaguardare gli esami di maturità. "L'Italia è, non a caso, tra i Paesi, in Europa, che hanno deciso di mantenerli e di non annullarli". L'esame di maturità, stravolto dalla pandemia di Coronavirus, ... Leggi su agi "Cara ministra Azzolina - l'insegnamento a distanza non può sostituire la scuola"

Scuola - la ministra Azzolina : non riapriamo a maggio. Niente doppi turni a settembre

