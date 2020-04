Aida Nizar è stata arrestata: ecco cosa ha fatto l’ex gieffina (Di mercoledì 22 aprile 2020) Aida Nizar ha davvero minacciato il compagno con un coltello dopo una lite? L’ex gieffina è stata arrestata Torna ad attirare l’attenzione del gossip Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello 15, reality show condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Stando a quanto si apprende dal quotidiano spagnolo Jaleos, l’ex gieffina lunedì 20 aprile è stata arrestata a Madrid. Il motivo? Sembra che abbia minacciato il compagno Fernando con un coltello dopo una furiosa lite. La Nizar lo ha poi buttato fuori di casa impedendogli di portare con sé le sue cose. Questo è ciò che si legge sul quotidiano in merito alle dichiarazioni rilasciate da Fernando agli agenti: “Aida lo ha affrontato con un coltello in mano, minacciandolo seriamente e cacciandolo da casa con ciò che aveva addosso. Ha poi rifiutato di ... Leggi su nonsolo.tv ‘Gf 15’ - Aida Nizar finisce in manette : ecco cos’è successo!

