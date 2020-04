Adriana Volpe, davvero un brutto momento dopo il GF Vip: “Cosa sta succedendo con il marito” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Non è riuscita a terminare l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip 4’ a causa dell’aggravarsi delle condizioni e della successiva dipartita del suocero, ucciso dal male del momento. Parliamo della conduttrice televisiva Adriana Volpe, che dunque non ha vissuto momenti positivi. E, secondo quanto trapelato nelle scorse ore, ci sarebbero altri problemi in vista per lei. Stavolta a c’entrare è suo marito Roberto Parli, con il quale sarebbe in corso una possibile crisi di coppia, come svelato da ‘Chi’. L’ultimo numero di ‘Chi Magazine’ ha infatti rivelato che la donna avrebbe fatto ritorno nella capitale Roma, dopo essere stata poco più di due settimane in quarantena in Svizzera. E nella città laziale sarebbe ritornata soltanto con la figlia Gisele, quindi senza il suo coniuge che sarebbe invece rimasto ... Leggi su caffeinamagazine Adriana Volpe e Teresanna Pugliese in diretta su IG : “Presenteremo un programma insieme…” (FOTO)

Giancarlo Magalli - Adriana Volpe punge : «Pace solo annunciata sui giornali. Nessuna telefonata o messaggio»

Grande Fratello Vip : Adriana Volpe in crisi con il marito (Di mercoledì 22 aprile 2020) Non è riuscita a terminare l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip 4’ a causa dell’aggravarsi delle condizioni e della successiva dipartita del suocero, ucciso dal male del. Parliamo della conduttrice televisiva, che dunque non ha vissuto momenti positivi. E, secondo quanto trapelato nelle scorse ore, ci sarebbero altri problemi in vista per lei. Stavolta a c’entrare è suo marito Roberto Parli, con il quale sarebbe in corso una possibile crisi di coppia, come svelato da ‘Chi’. L’ultimo numero di ‘Chi Magazine’ ha infatti rivelato che la donna avrebbe fatto ritorno nella capitale Roma,essere stata poco più di due settimane in quarantena in Svizzera. E nella città laziale sarebbe ritornata soltanto con la figlia Gisele, quindi senza il suo coniuge che sarebbe invece rimasto ...

infoitcultura : “Adriana Volpe lontana dal marito Roberto Parli”: l’indiscrezione - infoitcultura : Adriana Volpe e Roberto Parli in crisi? Spuntano nuovi indizi - KontroKulturaa : Adriana Volpe e Teresanna Pugliese in diretta su IG: 'Presenteremo un programma insieme...' (FOTO) - - Italia_Notizie : L'indiscrezione bomba: 'La Volpe e il marito vivono un momento di sofferenza' - imbucatospecial : #gossip #AdrianaVolpe e #RobertoParli in crisi Spuntano nuovi indizi -