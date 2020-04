Violentata e minacciata con un accetta | polizia salva donna prigioniera di due uomini

(Di martedì 21 aprile 2020) Picchiata, stuprata e tenuta segregata sotto minaccia con un'ascia: unaè statata e soccorsa dallain un ex camping in provincia di Rimini dopo una segnalazione. La vittima era tenutada duedi 53 e 35 anni, ora denunciati a piede libero per violenza sessuale, lesioni personali e minacce. È accaduto a Viserbella.

il Giornale

Violentata e segregata in casa. Due romeni avrebbero violentato ripetutamente e minacciato di morte con un'accetta una donna tenuta prigioniera in una struttura di un ex camping a Viserbella (Rimini): ...Avrebbero violentato ripetutamente e minacciato di morte con un’accetta una donna tenuta prigioniera in una struttura di un ex camping a Viserbella (Rimini): due romeni di 53 e 34 anni identificati ...