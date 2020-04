Un uomo uccide la figlia di 4 anni, poi tenta il suicidio gettandosi in un pozzo (Di martedì 21 aprile 2020) Una bimba di 4 anni è stata ferita a morte con un coltello nella casa dove viveva con la famiglia a Levane (Arezzo). Secondo gli investigatori a colpirla sarebbe stato il padre che ha poi tentato il suicidio gettandosi in un pozzo. Sul posto i carabinieri insieme al 118. L’uomo è un operaio originario del Bangladesh.L’uomo è stato recuperato dal pozzo ed è stato trasferito all’ospedale della Gruccia, in Valdarno, in codice giallo. Portato nello stesso ospedale, in codice giallo secondo quanto appreso, anche il fratello della bambina morta: presenterebbe piccole ferite alla testa. Sembra che nell’abitazione dove è avvenuta l’aggressione non fosse presente la mamma dei due bambini.Da quanto appreso la bambina presenterebbe una ferita alla gola. Piccole escoriazioni per il fratello che avrebbe 12 anni. Sotto choc la madre che ... Leggi su huffingtonpost Provincia di Arezzo - uomo uccide la figlia di quattro anni e poi tenta il suicidio lanciandosi in un pozzo

