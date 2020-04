Roma, Veretout: «Non andare a Siviglia ci ha protetto dal Coronavirus» (Di martedì 21 aprile 2020) Il centrocampista Veretout ha parlato della stagione disputata dalla Roma prima dello stop a causa del Coronavirus Il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha parlato al sito ufficiale del Nantes, di cui ha vestito la maglia prima di approdare in Serie A: «La stagione stava andando molto bene. Ero davvero ben integrato e volevo raggiungere un traguardo importante quando ho firmato la scorsa estate. La Roma è un club grande e sono stato fortunato a giocare tanto. Ho avuto un leggero calo ma in questo periodo complicato sono stato in grado di recuperare bene e prepararmi bene per la fine del campionato. Siamo professionisti, vogliamo ottenere qualcosa di importante quando si riprenderà». «Avremmo giocato a Siviglia il giorno successivo, una partita importante della nostra stagione: l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Tutta la ... Leggi su calcionews24 Roma - Veretout : «Spero di restare più a lungo possibile qui»

