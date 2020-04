Roberto Parli attacca Andrea Denver: “Non ha intelligenza, non capisce quando fermarsi” (FOTO) (Di martedì 21 aprile 2020) In questi giorni, il marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, ha pubblicato un post su Instagram molto toccante durante il quale ha anche attaccato Andrea Denver. Tutto è nato nel momento in cui il protagonista ha fatto un po’ il punto della situazione di questo periodo così difficile. In particolar modo, ci ha tenuto a dire che la vita va avanti comunque e il sole continua a splendere. Al di sotto di tale post, però, è sorta una grossa polemica sollevata da alcuni haters. Le persone in questione hanno accusato l’imprenditore di non essersi comportato in modo esemplare verso sua moglie. La diatriba è andata avanti per giorni e pare sia ancora in atto. Le accuse contro Andrea Denver Fan e haters si sono accinti al di sotto del post di Roberto Parli per esprimere la loro opinione in merito alla situazione tra Adriana Volpe e Andrea Denver. In ... Leggi su kontrokultura Roberto Parli è un guerriero | Dubbi sul marito di Adriana Volpe dopo il GF Vip

Adriana Volpe - il marito Roberto Parli si sfoga : “L’ho sempre difesa”

Roberto Parli marito Adriana Volpe - pronti a guardare al futuro : la rivelazione (Di martedì 21 aprile 2020) In questi giorni, il marito di Adriana Volpe,, ha pubblicato un post su Instagram molto toccante durante il quale ha ancheto. Tutto è nato nel momento in cui il protagonista ha fatto un po’ il punto della situazione di questo periodo così difficile. In particolar modo, ci ha tenuto a dire che la vita va avanti comunque e il sole continua a splendere. Al di sotto di tale post, però, è sorta una grossa polemica sollevata da alcuni haters. Le persone in questione hanno accusato l’imprenditore di non essersi comportato in modo esemplare verso sua moglie. La diatriba è andata avanti per giorni e pare sia ancora in atto. Le accuse controFan e haters si sono accinti al di sotto del post diper esprimere la loro opinione in merito alla situazione tra Adriana Volpe e. In ...

KontroKulturaa : Roberto Parli attacca Andrea Denver: 'Non ha intelligenza, non capisce quando fermarsi' (FOTO) - - blogtivvu : Adriana Volpe, marito Roberto Parli: “mai dato della mign*tta a mia moglie!” #gfvip - roberto_onano : RT @Libero_official: A #ottoemezzo il direttore di Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo, confessa che in #Germania nessuno sappia chi sia Di Batti… - infoitcultura : Roberto Parli marito Adriana Volpe, pronti a guardare al futuro: la rivelazione - StefanoChianes3 : @robertosaviano quando parli sei una flemma. Son 10 anni che dici sciocchezze... Roberto, pira ti ascoltavo adesso non piú. -