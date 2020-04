Mecenati per l’arte: primi bonifici per le parrocchie di Santa Lucia (Di martedì 21 aprile 2020) Mecenati per l’arte inviano il primo bonifico grazie a una raccolta fondi promossa per le tante famiglie bisognose che in questo periodo stanno soffrendo a Napoli. Mecenati per l’arte: primi bonifici per le parrocchie di Santa Lucia a Mare e piazza del Carmine. Prosegue la raccolta fondi e rilancia decalogo per sostenere la cultura e lo sport anche con podcasting, visite virtuali, gaming e nuove forme di promozione. M.A.C.S. i Mecenati per l’arte, il cinema e lo sport hanno deciso di impegnarsi per le tante famiglie bisognose che in questo periodo stanno soffrendo a Napoli. Una raccolta fondi è stata lanciata in particolare per due associazioni di volontariato che già tanto stanno facendo per alleviare il disagio di tante persone fragili che chiedono aiuto. I primi fondi raccolti saranno destinati alle Associazioni CABENUS ONLUS, di Padre Giuseppe Carmelo ... Leggi su 2anews Mecenati per l’arte - prosegue la raccolta fondi per sostenere la cultura e lo sport

I Mecenati per Emergenza Covid-19 a sostegno delle famiglie bisognose (Di martedì 21 aprile 2020)per l’arte inviano il primo bonifico grazie a una raccolta fondi promossa per le tante famiglie bisognose che in questo periodo stanno soffrendo a Napoli.per l’arte:per ledia Mare e piazza del Carmine. Prosegue la raccolta fondi e rilancia decalogo per sostenere la cultura e lo sport anche con podcasting, visite virtuali, gaming e nuove forme di promozione. M.A.C.S. iper l’arte, il cinema e lo sport hanno deciso di impegnarsi per le tante famiglie bisognose che in questo periodo stanno soffrendo a Napoli. Una raccolta fondi è stata lanciata in particolare per due associazioni di volontariato che già tanto stanno facendo per alleviare il disagio di tante persone fragili che chiedono aiuto. Ifondi raccolti saranno destinati alle Associazioni CABENUS ONLUS, di Padre Giuseppe Carmelo ...

elisadallarche : RT @CSSUdine: 28 aprile ore 21 #LuiginaTusini! Tutti i martedì, giovedì e sabato #iorestoacasa con... gli artisti del CSS in diretta dalla… - elisadallarche : RT @CSSUdine: 28 aprile ore 21 #LuiginaTusini! Tutti i martedì, giovedì e sabato #iorestoacasa con... gli artisti del CSS in diretta dalla… - GruppoSGR : Prestigioso riconoscimento per il Plautus Festival di Sarsina, che nei giorni scorsi ha conquistato il secondo po… - CSSUdine : 28 aprile ore 21 #LuiginaTusini! Tutti i martedì, giovedì e sabato #iorestoacasa con... gli artisti del CSS in dire… - CSSUdine : 28 aprile ore 21 #LuiginaTusini! Tutti i martedì, giovedì e sabato #iorestoacasa con... gli artisti del CSS in dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Mecenati per Mecenati per l'arte: primi bonifici per le parrocchie di Santa Lucia a Mare e piazza del Carmine Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online Mecenati per l’arte: primi bonifici per le parrocchie di Santa Lucia a Mare e piazza del Carmine

NAPOLI – M.A.C.S. i Mecenati per l’arte, il cinema e lo sport hanno deciso di impegnarsi per le tante famiglie bisognose che in questo periodo stanno soffrendo a Napoli. Una raccolta fondi è stata ...

Muore a Roma l’imprenditore Claudio Cerasi, collezionista e fondatore di Palazzo Merulana

Vivrà per sempre nei cuori di chi come noi porterà avanti il suo progetto, il suo sogno: offrire a Roma un luogo innovativo, aperto ed inclusivo. Non potremo mai ringraziarlo abbastanza”. Con queste ...

NAPOLI – M.A.C.S. i Mecenati per l’arte, il cinema e lo sport hanno deciso di impegnarsi per le tante famiglie bisognose che in questo periodo stanno soffrendo a Napoli. Una raccolta fondi è stata ...Vivrà per sempre nei cuori di chi come noi porterà avanti il suo progetto, il suo sogno: offrire a Roma un luogo innovativo, aperto ed inclusivo. Non potremo mai ringraziarlo abbastanza”. Con queste ...