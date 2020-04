Matrix: cosa significa davvero "Il cucchiaio non esiste" (Di martedì 21 aprile 2020) Il cucchiaio non esiste, ecco il significato di una delle battute più celebri del cult Matrix rivolta a Neo nel corso del suo cammino per diventare l'Eletto. Tempo di revival. in attesa dell'arrivo di The Matrix 4 al cinema, scopriamo il vero significato dell'enigmatica battuta di Matrix "il cucchiaio non esiste" in una delle scene di culto del film. Una delle battute più celebri di Matrix viene pronunciata dal ragazzino che dice a Neo "Il cucchiaio non esiste" nel suo percorso per diventare l'Eletto. Frase che ha molteplici significati nel franchise. Matrix segue il viaggio di Neo (Keanu Reeves), hacker informatico il quale scopre che la sua realtà è un'illusione e lui è il salvatore profetizzato in una guerra contro le macchine che opprimono l'umanità. Neo viene ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 aprile 2020) Ilnon, ecco ilto di una delle battute più celebri del cultrivolta a Neo nel corso del suo cammino per diventare l'Eletto. Tempo di revival. in attesa dell'arrivo di The4 al cinema, scopriamo il veroto dell'enigmatica battuta di"ilnon" in una delle scene di culto del film. Una delle battute più celebri diviene pronunciata dal ragazzino che dice a Neo "Ilnon" nel suo percorso per diventare l'Eletto. Frase che ha moltepliciti nel franchise.segue il viaggio di Neo (Keanu Reeves), hacker informatico il quale scopre che la sua realtà è un'illusione e lui è il salvatore profetizzato in una guerra contro le macchine che opprimono l'umanità. Neo viene ...

