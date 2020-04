Ferrari - Partito lo screening medico in vista della ripresa (Di martedì 21 aprile 2020) La Ferrari ha avviato la fase di screening dei suoi dipendenti in vista della ripresa produttiva riscontrando la piena collaborazione della sua forza lavoro. Le attività messe in atto dalla Casa di Maranello contro la diffusione del coronavirus fanno parte di un progetto ad ampio spettro che prevede, innanzitutto, controlli medici, esami del sangue e monitoraggio tramite un'apposita applicazione. Già 500 lavoratori testati. La forza lavoro, tra Maranello e Modena, ha risposto positivamente all'iniziativa della Ferrari, che è già riuscita a effettuare test su 500 dei 4 mila lavoratori dei suoi due stabilimenti. Per lo screening la società è in grado di condurre fino a 800 test al giorno. L'iniziativa è stata lanciata pochi giorni fa, in collaborazione con un pool di virologi ed esperti e con il patrocinio della Regione ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 aprile 2020) Laha avviato la fase didei suoi dipendenti inproduttiva riscontrando la piena collaborazionesua forza lavoro. Le attività messe in atto dalla Casa di Maranello contro la diffusione del coronavirus fanno parte di un progetto ad ampio spettro che prevede, innanzitutto, controlli medici, esami del sangue e monitoraggio tramite un'apposita applicazione. Già 500 lavoratori testati. La forza lavoro, tra Maranello e Modena, ha risposto positivamente all'iniziativa, che è già riuscita a effettuare test su 500 dei 4 mila lavoratori dei suoi due stabilimenti. Per lola società è in grado di condurre fino a 800 test al giorno. L'iniziativa è stata lanciata pochi giorni fa, in collaborazione con un pool di virologi ed esperti e con il patrocinioRegione ...

La Ferrari ha avviato la fase di screening dei suoi dipendenti in vista della ripresa produttiva riscontrando la piena collaborazione della sua forza lavoro. Le attività messe in atto dalla Casa di Ma ...

