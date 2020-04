Coronavirus Natasha Stefanenko l’idea per andare al mare con guanti e infradito (Di martedì 21 aprile 2020) Tra poco arriva l’estate e gli italiani hanno tanta voglia di uscire e soprattutto di andare al mare, visto che da mesi siamo chiusi in casa. Anche Natasha Stefanenko ammette di voler tornare presto in spiaggia, ed ha pubblicato su twitter la foto di un’idea scherzosa per limitare il rischio di contagio. «mare ad ogni costo!», scrive su Twitter la conduttrice televisiva, con un passato da modella ed una laurea in ingegneria. Nel tweet di Natasha Stefanenko viene allegata una foto in cui ai piedi vengono indossati un paio di guanti monouso, uno di quegli oggetti destinati a diventare di uso comune e quotidiano per i prossimi mesi. Leggi su musicaetesti.myblog Coronavirus Natasha Stefanenko guanti e infradito l’idea per l’estate al mare

Natasha Stefanenko - guanti e infradito : «Mare ad ogni costo?». L'idea per l'estate del coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) Tra poco arriva l’estate e gli italiani hanno tanta voglia di uscire e soprattutto dial, visto che da mesi siamo chiusi in casa. Ancheammette di voler tornare presto in spiaggia, ed ha pubblicato su twitter la foto di un’idea scherzosa per limitare il rischio di contagio. «ad ogni costo!», scrive su Twitter la conduttrice televisiva, con un passato da modella ed una laurea in ingegneria. Nel tweet diviene allegata una foto in cui ai piedi vengono indossati un paio dimonouso, uno di quegli oggetti destinati a diventare di uso comune e quotidiano per i prossimi mesi.

bnotizie : Natasha Stefanenko, guanti e infradito: «Mare ad ogni costo?». L`idea per l`estate del coronavirus - bnotizie : Natasha Stefanenko, guanti e infradito: «Mare ad ogni costo?». L`idea per l`estate del coronavirus - bnotizie : Natasha Stefanenko, guanti e infradito: l`idea per l`estate del Coronavirus - Il - bnotizie : Natasha Stefanenko, guanti e infradito: l`idea per l`estate del Coronavirus - Il - taisha_natasha : RT @jshovlin11: Chris Cuomo's wife, Cristina Cuomo, diagnosed with coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Natasha Natasha Stefanenko, guanti e infradito: l'idea per l'estate del Coronavirus Il Mattino Natasha Stefanenko, guanti e infradito: l'idea per l'estate del Coronavirus

Con l'arrivo della fase due dell'emergenza coronavirus, e con l'avvicinarsi dell'estate, gli italiani hanno tanta voglia di uscire e soprattutto di andare al mare. Anche un'italiana d'adozione come ...

Coronavirus e mare, soluzione campana: disinfettante nei lidi e docce a turno

LEGGI ANCHE Natasha Stefanenko, guanti e infradito: l'idea per l'estate del Coronavirus «Per l'apertura vera e propria non c'è ancora una data - spiega all'ANSA Alfonso Amoroso - c'è bisogno di un ...

Con l'arrivo della fase due dell'emergenza coronavirus, e con l'avvicinarsi dell'estate, gli italiani hanno tanta voglia di uscire e soprattutto di andare al mare. Anche un'italiana d'adozione come ...LEGGI ANCHE Natasha Stefanenko, guanti e infradito: l'idea per l'estate del Coronavirus «Per l'apertura vera e propria non c'è ancora una data - spiega all'ANSA Alfonso Amoroso - c'è bisogno di un ...