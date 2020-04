Coronavirus, l’Iss: “La metà dei malati “rari” in difficoltà per l’assistenza sanitaria” (Di martedì 21 aprile 2020) L’epidemia di Covid-19, oltre ad aver messo sotto pressione i reparti di terapia intensiva di molti ospedali italiani, ha avuto qualche ripercussione anche su diversi aspetti ‘ordinari’ dell’assistenza sanitaria, con difficoltà che si sono registrate in alcuni casi ad esempio nelle donazioni di sangue o per le vaccinazioni ordinarie. Per quanto riguarda i bisogni dei pazienti con malattie rare, ha evidenziato un survey realizzata da ISS (Centro Nazionale Malattie Rare e dell’Ufficio Stampa – Comunicazione) e Federazione Italiana Malattie Rare (UNIAMO) tramite il Portale Malattie Rare del Ministero della Salute e ISS, alla grande maggioranza e’ stato garantito l’accesso ai farmaci, ma più di metà dei pazienti hanno segnalato difficoltà nel programmare visite e controlli. Dal 23 marzo al 5 aprile sono stati ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Iss : “Non rimandare le vaccinazioni - il ritorno delle malattie aggraverebbe l’emergenza”

Coronavirus - il presidente dell’Iss Brusaferro : «Ecco come l’Italia potrà riaprire poco alla volta»

Chi muore per Coronavirus in Italia? L’identikit dell’ISS : “uomini - anziani e pluri-patologici” - FOCUS con tutte le statistiche (Di martedì 21 aprile 2020) L’epidemia di Covid-19, oltre ad aver messo sotto pressione i reparti di terapia intensiva di molti ospedali italiani, ha avuto qualche ripercussione anche su diversi aspetti ‘ordinari’ dell’assistenza sanitaria, con difficoltà che si sono registrate in alcuni casi ad esempio nelle donazioni di sangue o per le vaccinazioni ordinarie. Per quanto riguarda i bisogni dei pazienti con malattie rare, ha evidenziato un survey realizzata da ISS (Centro Nazionale Malattie Rare e dell’Ufficio Stampa – Comunicazione) e Federazione Italiana Malattie Rare (UNIAMO) tramite il Portale Malattie Rare del Ministero della Salute e ISS, alla grande maggioranza e’ stato garantito l’accesso ai farmaci, ma più di metà dei pazienti hanno segnalato difficoltà nel programmare visite e controlli. Dal 23 marzo al 5 aprile sono stati ...

istsupsan : Le #vaccinazioni durante l'epidemia #COVID19 sono ancora più importanti ??il commento di @giovanni_rezza per la Set… - SkyTG24 : Coronavirus, l’Iss segnala un pericoloso traffico online di farmaci - istsupsan : Oggi, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, si terrà il primo webinar dell'ISS su #COVID19 e #malattierare. Il programma… - agensir : #Coronavirus #Covid19. Rezza (Iss): 'continuare le vaccinazioni anche durante l'epidemia per non rischiare altre ma… - LucaDiDon : RT @istsupsan: Oggi, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, si terrà il primo webinar dell'ISS su #COVID19 e #malattierare. Il programma dell'even… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Iss Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera