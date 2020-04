Coronavirus | Conte fa chiarezza sull’ App “Immuni” In che modo verrà utilizzata

(Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente del Consiglio durante l'informativa in Parlamento: "Nella fase 2 continueremo a usare le mascherine". Poi sulle riaperture: "Saranno omogenee e su base nazionale". "Sono consapevole della necessità di coinvolgere il Parlamento sul". Ha iniziato così, alle 15 (e poi alle 17.30 alla Camera), la sua informativa al Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe. "Il Governo è consapevole della necessità di rafforzare i sistemi di prevenzione - ha proseguito- e il tampone è l'unico strumento certo d identificazione del virus". L'app "Immuni" Il premier ha spiegato che il Governo punta al "rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti esistenti e di teleassistenza con l'utilizzo delle nuove tecnologie". In sostanza, per tracciare chi ha ...

Tra i temi all'ordine del giorno quello dei concorsi: impraticabili al momento vista l'emergenza Coronavirus – spiega Pino Turi, segretario Uil Scuola – per questo abbiamo proposto che in una ...Roma, 21 apr. - Dalla app Immuni, al centro del dibattito pubblico di queste ultime ore, alla battaglia che attende l'Italia in Europa, passando per il Mes e per la strategia messa in campo dal ...