Chernobyl continua a bruciare e i rischi per la salute aumentano. Non possiamo fare finta di niente (Di martedì 21 aprile 2020) Nel pieno dell'emergenza globale del Coronavirus, con i media di tutto il mondo focalizzati sulla crisi sanitaria, un altro disastro è in corso. Chernobyl continua a bruciare, eppure in pochi – e troppo poco – ne parlano. Le fiamme, che vanno avanti da 17 giorni e non accennano a diminuire, hanno ormai piegato i vigili del fuoco locali, che lottano giorno e notte contro diversi incendi che mettono sempre più a rischio la salute dei cittadini. Chi continua a tenere alta l'attenzione sono i residenti e gli attivisti sul posto come Yaroslav Yemelianenko, membro del comitato consultivo pubblico del servizio di emergenza, che ogni giorno condivide sul suo profilo Facebook nuovi video e foto a testimonianza della drammatica situazione nelle foreste attorno all'ex centrale, che nel 1986 fu teatro del peggior incidente nucleare della storia.

