Calcio in lutto, morto a soli 22 anni mentre si allenava a casa: “Stroncato da un infarto” (Di martedì 21 aprile 2020) Calcio in lutto. È morto all’età di 22 anni Innokentiy Samokhvalov, difensore della Lokomoviv Mosca. L’annuncio della scomparsa del giovane giocatore russo è stato dato dallo stesso club che ha spiegato anche come è avvenuto il decesso. “Innokentiy Samokhvalov si è sentito male in una sessione individuale a domicilio. Le circostanze che hanno provocato la sua morte devono essere ancora accertate“, ha spiegato in una nota la squadra di Calcio. Arrivato al club nel 2015, Samokhvalov non era mai apparso nella prima squadra e aveva militato nel Kazanka, la squadra B del Lokomotiv che gioca nella terza divisione russa. “Era un uomo gentile e comprensivo, un buon amico. È un grande dolore per la nostra famiglia”, ha aggiunto il Lokomotiv Mosca.



