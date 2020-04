Ashley Mattingly, ex modella di Playboy si è tolta la vita a 33 anni (Di martedì 21 aprile 2020) Ashley Mattingly, ex coniglietta di Playboy, si è tolta la vita a 33 anni. Il corpo della donna è stato ritrovato nel suo appartamento di Austin, in Texas. Gli inquirenti hanno trovato anche un biglietto il cui contenuto non è stato reso noto. Ashley soffriva di depressione e cercava di uscire dalla dipendenza da alcol e droghe. Nel 2012, il fidanzato Lane Garrison fu accusato violenza domenica contro la modella. A riportare la notizia della morte il sito Tmz che ha avuto conferma dal fratello di lei I fatti risalgono al 15 aprile: un amico della donna non riusciva a contattarla e quando la polizia è entrata nell’appartamento ha trovato il corpo senza vita. L'articolo Ashley Mattingly, ex modella di Playboy si è tolta la vita a 33 anni proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Ashley Mattingly si è suicidata aveva 33 anni l’ex conglietta di Playboy

Ashley Mattingly, ex modella di Playboy si è tolta la vita a 33 anni

