Arcuri ora gioca in difesa: «L’app “Immuni” non sarà obbligatoria» (Di martedì 21 aprile 2020) «Il virus è ancora tra noi. È un po’ più contenuto, un po’ meno forte, ma non è sconfitto né allontanato. Io non do consigli al governo. L’andamento dell’epidemia è noto a tutti, i numeri ci danno il segno che sta regredendo, attendo che il governo mi dica quando inizierà la fase 2». Sono le parole del commissario straordinario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla Protezione civile. Arcuri: più ventilatori che pazienti in terapia intensiva «Ci sono ancora 2573 italiani ancora in terapia intensiva, ma ci sono anche 2659 ventilatori che servono a combattere questo virus e a salvare vite. Ieri per la prima volta il numero dei ventilatori ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva. Questo grazie allo sforzo straordinario fatto in questi mesi con il commissario ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - il commissario Arcuri : “Fase 2? Alternativa alla app è ancora la privazione della libertà. Obbligatoria o non si esce? Falso”

Coronavirus - il Commissario Arcuri : “150mila test entro l’inizio del prossimo mese - si lavora sulle App”

Niente sciocchezze a Pasqua e Pasquetta. Arcuri : “Il virus non è stato sconfitto - è ancora tra noi anche se siamo sulla buona strada” (Di martedì 21 aprile 2020) «Il virus è ancora tra noi. È un po’ più contenuto, un po’ meno forte, ma non è sconfitto né allontanato. Io non do consigli al governo. L’andamento dell’epidemia è noto a tutti, i numeri ci danno il segno che sta regredendo, attendo che il governo mi dica quando inizierà la fase 2». Sono le parole del commissario straordinario Domenicoin conferenza stampa alla Protezione civile.: più ventilatori che pazienti in terapia intensiva «Ci sono ancora 2573 italiani ancora in terapia intensiva, ma ci sono anche 2659 ventilatori che servono a combattere questo virus e a salvare vite. Ieri per la prima volta il numero dei ventilatori ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva. Questo grazie allo sforzo straordinario fatto in questi mesi con il commissario ...

ilfoglio_it : ESCLUSIVA IL FOGLIO Ecco la app anticoronavirus. Il contratto con il commissario Arcuri sarà firmato a breve. La ap… - stefanosacchi7 : @SkyTG24 Arcuri hai ragione la fretta serviva prima per evitare di trovarci senza mascherine, camici, respiratori e… - SecolodItalia1 : Arcuri ora gioca in difesa: «L’app “Immuni” non sarà obbligatoria» - Alessan23932244 : @MediasetTgcom24 Arcuri puoi tranquillamente scaricarla e andare affanculo te e chi te cia messo, piuttosto e'ora c… - PaviaUno : CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTO 21-04-20 ORE 13 PREMIER CONTE: IRRESPONSABILE RIAPRIRE TUTTO ORA, ENTRO IL WEEK IL PIANO… -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri ora Arcuri ora gioca in difesa: «L'app "Immuni" non sarà... Il Secolo d'Italia FASE 2 CORONAVIRUS

C’è il dottor Angelo Borrelli che sin dalla prima ora ci aiuta, per tutta la parte operativa, con le donne e gli uomini della Protezione civile. C’è il dottor Domenico Arcuri che sta mettendo le sue ...

Arcuri: Riaprire senza fretta. Senza le app di tracciamento la stretta non potrà allentarsi»

Abbiamo imparato a contenerlo e a fronteggiarlo, ma dobbiamo sapere che non e' stato sconfitto ne' allontanato'. 'L'alternativa alla mappatura dei contatti è non alleggerire le restrizioni' ' L'altern ...

C’è il dottor Angelo Borrelli che sin dalla prima ora ci aiuta, per tutta la parte operativa, con le donne e gli uomini della Protezione civile. C’è il dottor Domenico Arcuri che sta mettendo le sue ...Abbiamo imparato a contenerlo e a fronteggiarlo, ma dobbiamo sapere che non e' stato sconfitto ne' allontanato'. 'L'alternativa alla mappatura dei contatti è non alleggerire le restrizioni' ' L'altern ...