Uomini e Donne | Tina Cipollari da censura | La mano appoggiata lì | cala il gelo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Prego? Un commento piuttosto irriferibile, quello uscito dalla bocca di, in una clamorosa puntata di, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5 dove si è nuovamente scontrata in modo durissimo con Gemma Galgani. Un commento piovuto quando si è trovata a commentare una foto che aveva spedito a Gemma uno dei corteggiatori del programma in questa nuova formula a distanza, così come impone il coronavirus. La foto era quella di Occhiblu, uno scatto della propria pancia inquadrata dall'alto. E la, vedendola, ha affermato: "Laproprio in quel punto". E Occhiblu, presente in collegamento, ha risposto: "L'appetito vien mangiando". Finita? Neppure per idea, a completare lo scambia daci ha pensato la Galgani: "Dipende da quale tipo di appetito ti riferisci".il sipario su uno scambio ...