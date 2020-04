«The Last Dance», arriva su Netflix la serie su Michael Jordan e i Bulls (Di lunedì 20 aprile 2020) Volete vivere un'intera stagione di basket NBA fianco a fianco con Michael Jordan? Allora non potete perdere The Last Dance, la docu-serie di 10 puntate in onda su Netflix dal 20 aprile al 18 maggio. Un viaggio emozionante nei segreti di una delle squadre più vincenti di tutti i tempi (e che avrebbe potuto vincere anche di più senza la pausa di 18 mesi che Jordan si prese per giocare a baseball), l'ultima recita di un gruppo di uomini a caccia di un sogno. Perché i Chicago Bulls della stagione 1997-98 avevano già vinto cinque titoli NBA nei sette anni precedenti (1991, 1992, 1993, 1996, 1997) e puntavano al loro sesto anello. Impresa difficile, ma non certo impossibile per quella squadra guidata dal numero uno, Michael Jordan, un gruppo unico e forse irripetibile, con icone del basket come Dennis Rodman, Scottie Pippen e coach Phil Jackson in ... Leggi su gqitalia The Last Dance - la docu-serie con Michael Jordan e i Chicago Bulls su Netflix

