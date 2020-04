Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms: pochi hanno gli anticorpi (Di martedì 21 aprile 2020) Tedros Adhanom Ghebreyesus ha voluto avvertire il mondo sul pericolo che si corre a mettere fine bruscamente al lockdown. Il direttore generale dell’Oms ha anche detto che l’Organizzazione mondiale della sanità accoglie con favore lo sviluppo di test per lo studio degli anticorpi perché poche persone sembrano avere gli anticorpi in seguito al contagio. Il 20 aprile 2020 c’è stata la conferenza stampa dell’Oms a Ginevra. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito la popolazione mondiale del rischio che si corre pensando che il pericolo finisca con la fine del lockdown. Purtroppo molte persone contagiate si sono riammalate il che significa che pochi hanno gli anticorpi. Una certezza che ha spinto ... Leggi su bigodino Coronavirus – Chi è Tedros Adhanom Ghebreyesus - direttore dell’Oms nel mirino di Trump : dal governo violento dell’Etiopia agli intrecci di favori con la Cina (Di martedì 21 aprile 2020)ha voluto avvertire il mondo sul pericolo che si corre a mettere fine bruscamente al lockdown. Ildell’Oms ha anche detto che l’Organizzazione mondiale della sanità accoglie con favore lo sviluppo di test per lo studio degliperché poche persone sembrano avere gliin seguito al contagio. Il 20 aprile 2020 c’è stata la conferenza stampa dell’Oms a Ginevra.dell’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito la popolazione mondiale del rischio che si corre pensando che il pericolo finisca con la fine del lockdown. Purtroppo molte persone contagiate si sono riammalate il che significa chegli. Una certezza che ha spinto ...

