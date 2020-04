Selvaggia Lucarelli si sfoga sui social | “Non me la sono sentita”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ballando con le stelle,sisui: “Non me lasentita di andare in tv” In questi giorni particolariè stata molto attiva suiper denunciare i comportamenti sbagliati di coloro che non rispettano le regole sulla quarantena e recentemente ha anche detto la sua su Alessia Marcuzzi, colpevole di aver postato delle foto suiinsieme a tutta la sua famiglia. Adessoha usato iperrsi e per raccontare come ha vissuto queste ultime settimane dove ha ammesso: “Vi sarete accorti, forse, che in questi 2 mesi non ho mai fatto dirette e non ho mai partecipato a dirette altrui. Non me lasentita, così come non misentita di farmi vedere in tv perché il periodo è stato difficile e disarmante”.fa un annuncio e si: ...