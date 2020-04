Scaletta Laura Pausini su Rai1 con Stasera Laura – Ho Creduto In Un Sogno | tutti gli

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 aprile 2020)sucon- HoIn Un, il concerto-evento che ha tenuto al Teatro Antico di Taormina nel maggio del 2014. L'appuntamento è per martedì 21 aprile. Tanti gli ospiti diper- HoIn Un, con i quali l'artista ha duettato nel corso della serata. Tra i presenti Paola Cortellesi, Emma Marrone ma anche Claudio Baglioni e Marco Mengoni, Fiorella Mannoia e Paola Turci. Consul palco anche Biagio Antonacci per un duetto sulle note di Vivimi ma anche le sue amiche di vecchia data Elisa, Lorena e Ottavia per cantare insieme Le Cose Che Vivi. Il concerto dial Teatro Antico di Taormina risale al 18 maggio 2014; è stato registrato e trasmesso super la prima volta il 20 maggio 2014 facendo registrare ascolti record. Lo spettacolo di...