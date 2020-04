Roma, gravi minacce agli animalisti: ‘Bastonate a voi e ai vostri gatti pieni di coronavirus’ (Di lunedì 20 aprile 2020) “In via Brescia angolo via Savoia e’ stato incollato un cartello intimidatorio sul marciapiede con tanto di nastro adesivo. Il messaggio e’ rivolto a una volontaria che opera nel quartiere Salario. Nel testo si legge: ‘da domani bastonate a voi e ai vostri gatti pieni di Corononavirus’.” Lo afferma in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “Le colonie feline – spiega – sono tutelate dall’articolo 2 della Legge 14 agosto 1991, n.281. Il Comune, nella persona del Sindaco e’ da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale come sancito dalla sentenza della Cassazione n. 148 del 2017, per tanto chiediamo alla Raggi di chiedere con urgenza alle forze dell’ordine la visione delle telecamere presenti nel luogo al fine di identificare l’autore ... Leggi su ilcorrieredellacitta Aggressione a Roma : donna colpita a martellate dall’ex - condizioni gravi

