Quando ricominciano Messe e funerali? Le proposte della Chiesa, il Papa spinge per la Fase 2 (Di lunedì 20 aprile 2020) Anche la Chiesa spera di tornare al più presto alla normalità, con la Fase 2 che si avvicina, dato che potrebbero non essere rinnovate in toto le disposizioni vigenti fino al 3 maggio per contenere l’emergenza sanitaria: anche il Papa ha chiaramente espresso la propria opinione in merito. Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più recente DPCM, che ha prolungato la zona protetta fino al 3 maggio, non dovrebbe essere rinnovato in toto, allentando così le misure di sicurezza. LA POSIZIONE DEL Papa Secondo quanto scritto da “Il Giornale“, infatti, Bergoglio nella Messa mattutina di ieri ha definito la condizione attuale vissuta dalla Chiesa come del tutto ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 aprile 2020) Anche laspera di tornare al più presto alla normalità, con la Fase 2 che si avvicina, dato che potrebbero non essere rinnovate in toto le disposizioni vigenti fino al 3 maggio per contenere l’emergenza sanitaria: anche ilha chiaramente espresso la propria opinione in merito. Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più recente DPCM, che ha prolungato la zona protetta fino al 3 maggio, non dovrebbe essere rinnovato in toto, allentando così le misure di sicurezza. LA POSIZIONE DELSecondo quanto scritto da “Il Giornale“, infatti, Bergoglio nella Messa mattutina di ieri ha definito la condizione attuale vissuta dallacome del tutto ...

Dobbiamo aggrapparci a qualcosa pur di non accettare che non esiste Presidente, pontefice, scienza o colpevole in grado di prevedere con certezza quando e se mai potremo ricominciare a dare tre baci e ...

Ci hanno fermato sul più bello. Eravamo pronti per andare a Siviglia, stavamo prendendo fiducia dopo due vittorie consecutive in campionato. Vediamo quando ci faranno ricominciare, così da provare ad ...

