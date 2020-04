Previsioni Meteo Toscana: domani molto nuvoloso con piogge sparse (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni. domani molto nuvoloso con piogge sparse, più probabili sulle zone centro-meridionali. Venti: moderati di Grecale, localmente forti sulla costa e in Appennino. Mari: poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi a largo. Temperature: in lieve calo le minime, stazionarie le massime con valori in pianura sui 16-18 gradi. Mercoledì 22 nuvoloso con schiarite a partire dalle zone settentrionali. Venti: moderati di Grecale. Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi a largo. Temperature: stazionarie. Giovedì 23 sereno o poco nuvoloso. Venti: da deboli a moderati nord orientali. Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo. Temperature: in aumento. Venerdì 24 ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni meteo - leggero miglioramento da domani

