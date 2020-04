Prestiti: chi è in difficoltà con il lavoro non pagherà rate. Ecco come e quando (Di lunedì 20 aprile 2020) Una moratoria Covid-19 per il credito ai consumatori, pubblicata da Assofin, che darà ossigeno a molte famiglie, permettendo loro la sospensione di Prestiti e finanziamenti superiori a mille euro. L’iniziativa è arrivata dopo la richiesta dei consumatori che a causa dell’emergenza coronavirus rischiano il default. Molte famiglie, infatti, sono senza lavoro e ora hanno difficoltà a pagare le rate dell’auto o di una cucina acquistata prima che scoppiasse la pandemia. Per ottenere la sospensione basterà fare richiesta scritta alla propria finanziaria, anche con una semplice email. La sospensione, scrive Assofin, “comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata. Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per ... Leggi su caffeinamagazine Richieste prestiti fino a 25 mila euro : come fare

Una moratoria Covid-19 per il credito ai consumatori, pubblicata da Assofin, che darà ossigeno a molte famiglie, permettendo loro la sospensione di Prestiti e finanziamenti superiori a mille euro. L'iniziativa è arrivata dopo la richiesta dei consumatori che a causa dell'emergenza coronavirus rischiano il default. Molte famiglie, infatti, sono senza lavoro e ora hanno difficoltà a pagare le rate dell'auto o di una cucina acquistata prima che scoppiasse la pandemia. Per ottenere la sospensione basterà fare richiesta scritta alla propria finanziaria, anche con una semplice email. La sospensione, scrive Assofin, "comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata. Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all'espletamento delle procedure necessarie per ...

E per chi avesse necessità di ottenere cifre più alte? Secondo il Corriere della Sera "le cose si fanno più complicate". Servono infatti le procedure di Sace, che però sono sarebbero ancora pronte.

