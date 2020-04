Petrolio per la prima volta sotto zero: Wti -305% a -37,6 dollari al barile. Wall Street chiude in calo: Dj -2,46%, Nasdaq -1,03% (Di lunedì 20 aprile 2020) Il tonfo epocale del Petrolio e gli allarmi sulla recessione in Ue frenano i listini. A pesare le indicazioni negative per l’economia di Banca di Spagna e Bundesbank. In attesa del decisivo Consiglio europeo del 23 aprile, Madrid propone un fondo da 1.500 miliardi di debito perpetuo. E lo spread risale a 242 punti Leggi su ilsole24ore Oggi il prezzo del petrolio texano è diventato negativo : i produttori pagano per disfarsi delle scorte

Coronavirus - le notizie dal mondo : shock di petrolio - crolla il Wti americano a -37 dollari al barile per la prima volta nella storia

Petrolio a prezzo negativo per la prima volta nella storia (Di lunedì 20 aprile 2020) Il tonfo epocale dele gli allarmi sulla recessione in Ue frenano i listini. A pesare le indicazioni negative per l’economia di Banca di Spagna e Bundesbank. In attesa del decisivo Consiglio europeo del 23 aprile, Madrid propone un fondo da 1.500 miliardi di debito perpetuo. E lo spread risale a 242 punti

