Pericoloso audio WhatsApp: “Scendiamo in strada”, su Telegram gruppi per uscire il 25 aprile (Di lunedì 20 aprile 2020) Sta prendendo pericolosamente piede una catena innescata da un audio WhatsApp in cui si incita l’ascoltatore a uscire di casa per il 25 aprile. L’audio WhatsApp è diventato talmente virale che su Telegram stanno spuntando gruppi tematici sulle singole regioni. La voce di un uomo dice: “La gente si è rotta il ca**o, sono tutti pronti per uscire. Bisogna postare il più possibile, non abbiamo paura, è vero che ci localizzano anche i peli del cu*o ma tante forze dell’ordine si stanno appoggiando al popolo perché i media hanno comunicato che da settembre partiranno con le vaccinazioni dalle forze armate alle forze dell’ordine“. Il signore che ha registrato l’audio invita tutti a scendere per strada per ribellarsi “non solo contro la pandemia” ma “soprattutto contro il sistema di cose” ... Leggi su bufale (Di lunedì 20 aprile 2020) Sta prendendo pericolosamente piede una catena innescata da unin cui si incita l’ascoltatore adi casa per il 25 aprile. L’è diventato talmente virale che sustanno spuntandotematici sulle singole regioni. La voce di un uomo dice: “La gente si è rotta il ca**o, sono tutti pronti per. Bisogna postare il più possibile, non abbiamo paura, è vero che ci localizzano anche i peli del cu*o ma tante forze dell’ordine si stanno appoggiando al popolo perché i media hanno comunicato che da settembre partiranno con le vaccinazioni dalle forze armate alle forze dell’ordine“. Il signore che ha registrato l’invita tutti a scendere per strada per ribellarsi “non solo contro la pandemia” ma “soprattutto contro il sistema di cose” ...

AmoreAffari : Quest’uomo È UN IDIOTA PERICOLOSO PER SÈ E GLI ALTRI , non si capisce come la Lombardia possa tenersi un simile so… -

Ultime Notizie dalla rete : Pericoloso audio Pericoloso audio WhatsApp: “Scendiamo in strada”, su Telegram gruppi per uscire il 25 aprile Bufale.net Coronavirus, l’autocerficazione “fake” sul web: è incostituzionale?

Coronavirus, la fake news sull’autocertificazione Sui social e su Youtube sta girando un audio in cui alcuni cittadini, di cui è sconosciuta l’identità, divulgano un messaggio pericoloso: ...

Call center: quando rispondere al telefono può rivelarsi pericoloso

Come funziona la truffa del sì? Sebbene sia difficile lasciare all’immaginazione come questa truffa funzioni, possiamo esplicitamente dire che tale frode si concreta in un’alterazione del file audio.

Coronavirus, la fake news sull’autocertificazione Sui social e su Youtube sta girando un audio in cui alcuni cittadini, di cui è sconosciuta l’identità, divulgano un messaggio pericoloso: ...Come funziona la truffa del sì? Sebbene sia difficile lasciare all’immaginazione come questa truffa funzioni, possiamo esplicitamente dire che tale frode si concreta in un’alterazione del file audio.