Parigi, tracce di Coronavirus trovate nell’acqua della Senna: stop al lavaggio delle strade (Di lunedì 20 aprile 2020) Parigi, tracce di Coronavirus trovate nell’acqua della Senna. stop al lavaggio delle strade tracce di Coronavirus sono state trovate nell’acqua non potabile di Parigi. È stato il laboratorio che lavora per la rete idrica comunale di Parigi a scoprire tracce di virus in quattro dei 27 campioni raccolti nella capitale. Secondo il Comune “non c’è alcun rischio” perché si tratterebbe di tracce minime e valori molto bassi ma la rete è stata comunque chiusa per precauzione. tracce del nuovo Covid-19 sono state scoperte nella fornitura di acqua non potabile della capitale francese, a riferirlo l’agenzia di stampa AFP e dal quotidiano Le Figaro. Secondo il rapporto, il laboratorio dell’autorità idrica di Parigi ha rilevato piccole quantità del virus in 4 dei 27 campioni raccolti. ... Leggi su tpi Coronavirus in Francia - tracce del virus nell'acqua non potabile a Parigi

