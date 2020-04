Nuove conferme sulle APP per smettere di fumare: “Sono efficaci” (Di lunedì 20 aprile 2020) Un nuovo articolo dei ricercatori del CoEHAR conferma che le APP per smartphone e gli strumenti di rilevazione e monitoraggio della ritualità legata al tabagismo attraverso Nuove smart-tecnologie (i.e. smart-band, smart-watch) sono utili per aiutare le persone a smettere di fumare o a ridurre il consumo di sigarette. I ricercatori del CoEHAR Centro di Eccellenza per la Riduzione del Danno da Fumo – guidati dal prof. Sebastiano Battiato, delegato ai Sistemi Informativi e alla Programmazione Strategica dell’Università degli Studi di Catania – hanno valutato ben 32 Nuove tecnologie di monitoraggio e tracking atte a contrastare la dipendenza tabagica (12 sistemi di rilevamento e monitoraggio del consumo quotidiano di sigarette e 20 app per smartphone). La selezione degli strumenti da valutare è avvenuta tra quelle già analizzate in ... Leggi su meteoweb.eu Surface Go 2 : nuove conferme

Coronavirus - 20.603 contagi totali : nuove conferme sul farmaco anti-Covid-19 – DIRETTA

Il nuovo Batman sarà un reboot? Arrivano nuove conferme per il prossimo gioco del cavaliere oscuro (Di lunedì 20 aprile 2020) Un nuovo articolo dei ricercatori del CoEHAR conferma che le APP per smartphone e gli strumenti di rilevazione e monitoraggio della ritualità legata al tabagismo attraversosmart-tecnologie (i.e. smart-band, smart-watch) sono utili per aiutare le persone adio a ridurre il consumo di sigarette. I ricercatori del CoEHAR Centro di Eccellenza per la Riduzione del Danno da Fumo – guidati dal prof. Sebastiano Battiato, delegato ai Sistemi Informativi e alla Programmazione Strategica dell’Università degli Studi di Catania – hanno valutato ben 32tecnologie di monitoraggio e tracking atte a contrastare la dipendenza tabagica (12 sistemi di rilevamento e monitoraggio del consumo quotidiano di sigarette e 20 app per smartphone). La selezione degli strumenti da valutare è avvenuta tra quelle già analizzate in ...

NerdPool_IT : Horizon Zero Dawn 2: nuove conferme sullo sviluppo - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: CORONAVIRUS – NUOVE CONFERME PER REMDESIVIR, LA SPERANZA CRESCE. #IOTIRISPETTOETU #iorestoacasa #covid19italia #corona… - gigi00379219 : RT @malatinvisibili: CORONAVIRUS – NUOVE CONFERME PER REMDESIVIR, LA SPERANZA CRESCE. #IOTIRISPETTOETU #iorestoacasa #covid19italia #corona… - malatinvisibili : CORONAVIRUS – NUOVE CONFERME PER REMDESIVIR, LA SPERANZA CRESCE. #IOTIRISPETTOETU #iorestoacasa #covid19italia… - infoitscienza : GTA 6, nuove conferme: il gioco è davvero in sviluppo? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove conferme Horizon Zero Dawn 2: nuove conferme sullo sviluppo NerdPool Coronavirus: nuovo ordine per Distretto Meccatronica Sicilia, 150mila mascherine

Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - Nuova commessa, da parte della Protezione civile della Regione siciliana ... L’ordine della Protezione civile prevede la consegna di tutte la mascherine in massimo sei ...

Coronavirus, in Basilicata è di nuovo contagio zero

I lucani in isolamento domiciliare sono 176. Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno ...

Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - Nuova commessa, da parte della Protezione civile della Regione siciliana ... L’ordine della Protezione civile prevede la consegna di tutte la mascherine in massimo sei ...I lucani in isolamento domiciliare sono 176. Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno ...