Nintendo Switch esaurita? La colpa è di un bot

(Foto: Nintendo)C'è un motivo ben preciso se Nintendo Switch è diventato un bene introvabile nei canali di vendita ufficiali negli Stati Uniti. La console nipponica, vero fenomeno degli ultimi tempi, è sempre esaurita online e nei negozi fisici tradizionali arrivando a costare anche il doppio del cartellino su siti di rivendita e di aste, alimentando un mercato nero fiorente. Ebbene, finalmente si è risaliti alla causa, il suo nome è Bird Bot. Come da nome, si tratta appunto di un bot, un programma informatico automatizzato progettato appositamente per agire all'istante non appena un lotto di console viene inserito su un sito come quelli dei grandi rivenditori Walmart e Best Buy. Il software è stato sviluppato da tale Nate in modo tale da effettuare un vero e proprio blitz andando subito a inserire il prodotto nel carrello e a ...

