Napoli | De Laurentiis vince la battaglia con l’ex agente di Koulibaly

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Aurelio Delacon l’exdi Kalidou: ilnon verserà soldi a Roberto Satin Aurelio Del’ennesimalegale. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport: il presidente del, infatti, non dovrà versare 400mila euro all’Roberto Satin per il rinnovo contrattuale di Kalidou. Il TAS di Losanna, infatti, ha condannato l’a pagare le spese legali del. Il contenzioso era nato dal fatto che Satin lamentava il fatto chesi sia affidato a Ramadani per discutere del rinnovo. Leggi su Calcionews24.com