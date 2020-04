Marco Maddoloni e Romina Giamminelli | cicogna in arrivo per la coppia

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) A pochi mesi dalle nozzeMaddaloni edato il lieto annuncio: laè in dolce attesa. I due si preparano a diventare genitori per la terza volta. Una notizia che porta un po’ di gioia in questi giorni di isolamento ed emergenza. La lieta notizia è stata diffusa nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, il programma del sabato di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La famiglia Maddaloni Lui,Maddaloni, è campione judoka, proveniente da una famiglia appassionata di judo (praticano lo sport anche la sorella e il fratello Oro Olimpico). Lei,, è una bellezza dal sapore esotico, napoletana ma originaria delle Seychelles, ha preso parte qualche anno fa a Pechino Express incon Mariana Rodriguez. La, affiatatissima, ha già due bambini Giovanni e Giselle Marie, di 4 ...