Ligue 1 | il sindacato dei calciatori | Rinunciamo a ripartire | è affrettato e

(Di lunedì 20 aprile 2020) (ANSA-AFP) - PARIGI, 20 APR - "L'emergenza economica non deve avere la precedenza sull'imperativo della salute pubblica.a una ripresa del campionato che, in queste condizioni, sarebbe affrettata e pericolosa".

sscalcionapoli1 : Ligue 1, il dirigente del sindacato giocatori: “Rinunciamo a una ripresa, sarebbe affrettata e pericolosa”… - ossobuco20111 : Ligue 1: dirigente sindacato giocatori Francia, 'Rinunciamo' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Ligue 1, il dirigente del sindacato giocatori: 'Rinunciamo a una ripresa del campionato che sarebbe affre… - fisco24_info : Ligue 1: dirigente sindacato giocatori Francia, 'Rinunciamo': Kastendeuch: 'Riprendere la stagione affrettato e per… - ItaSportPress : Francia, il sindacato dei calciatori: 'Rinunciare alla ripresa dei campionati' - -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue sindacato

Ligue 1 e Ligue 2 all’unanimità hanno votato per la ripresa della stagione ... È la denuncia contenuta in una ricerca condotta dal sindacato mondiale dei giocatori prof, FifPro, in collaborazione con ...La Premier League dovrebbe riprendere a giugno Nessuna partita è stata giocata nella Premier League inglese per sei settimane ed è improbabile che la competizione possa riprendere fino a giugno a ...