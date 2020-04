Liam Payne, testimonial per Hugo Boss, e il senso del tempo (Di lunedì 20 aprile 2020) Hugo Boss ha un nuovo slogan, My Time is Now, una nuova fragranza - in edizione limitata -, Hugo Now, e un nuovo testimonial, Liam Payne, ex One Direction e oggi cantante solista. Per lui, il presente, è «quel momento in cui ti senti veramente felice e orgoglioso di dove ti trovi. Mi sento fortunato. Posso condividere il “mio tempo” con persone straordinarie, pronte a sostenermi sempre». Per il brand la forza sta proprio nel “qui e ora”. E mai come in questo periodo potrebbe essere più attuale. Dopotutto "l'oggi" è anche simbolo di un atteggiamento libero e spensierato, in cui cogliere il proprio momento. Complici, anche le nuove tecnologie e l'era del digitale, in cui è possibile condividere le proprie passioni o impressioni anche se lontani. «Quando ero nella band, la musica in streaming non era molto seguita. ... Leggi su gqitalia Liam Payne/ Gli One Direction tornano insieme? (One World Together at Home)

