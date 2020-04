Il Sud ha contenuto meglio i contagi da Coronavirus, Patuanelli: "Fase 2 a tappe per regioni" (Di lunedì 20 aprile 2020) Calano i malati ma i dati del contagio disegnano sempre più un' Italia divisa , un paese dove il Coronavirus sembra dilagare in maniera difforme. Dati che per la Fase 2 non sono di poco conto. E che potrebbero... Leggi su feedpress.me Coronavirus - pres. Consiglio superiore di Sanità : "Sud Italia l'ha contenuto bene" (Di lunedì 20 aprile 2020) Calano i malati ma i dati delo disegnano sempre più un' Italia divisa , un paese dove ilsembra dilagare in maniera difforme. Dati che per la2 non sono di poco conto. E che potrebbero...

GazzettaDelSud : Il Sud ha contenuto meglio i contagi da #Coronavirus, Patuanelli: 'Fase 2 a tappe per regioni'… - giovannaconfal4 : Ma che carogna sto #senaldi! Il sud potrebbe benissimo riaprire visto che ha contenuto molto bene il cov19. Anche d… - MarcoMattei15 : Ripartire dal Sud che ha un contagio contenuto, con investimenti per imprese e nuovi posti di lavoro per trainare l… - MaGaGiannice : Qui evidente bravura di #Campania e #Puglia che, non solo, hanno contenuto #COVID19 ma hanno saputo gestire la… - GlaspinaOff : @marpa60a @LBoschetti @scaramacai58 @stanzaselvaggia Peccato che al sud abbiano da subito adottato le procedure ade… -

Ultime Notizie dalla rete : Sud contenuto Il Sud ha contenuto meglio i contagi da Coronavirus, Patuanelli: "Fase 2 a tappe per regioni" Gazzetta del Sud TUTTOSPORT – Ecco come potrebbe essere la serie A al Centro-Sud: Genoa in Toscana

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Mercoledì prossimo sarà una giornata decisiva per la possibile ripresa della serie A. Tuttosport riferisce che il ministro dello Sport ...

VERSO LA RIAPERTURA

Si sa già che alcune regioni, specie del centro-sud, hanno un indice inferiore a 1 (ogni persona contagiata ne infetta meno di una). Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio superiore di sanità ...

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Mercoledì prossimo sarà una giornata decisiva per la possibile ripresa della serie A. Tuttosport riferisce che il ministro dello Sport ...Si sa già che alcune regioni, specie del centro-sud, hanno un indice inferiore a 1 (ogni persona contagiata ne infetta meno di una). Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio superiore di sanità ...