(Di lunedì 20 aprile 2020) Torna una nuovade Icone come sempre in questi giorni a farla da padrone è la tematica del coronavirus, con gli italiani isolati in attesa di capire qualcosa di più della Fase2. Leggi anche: Stasera in TV 20: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi Su Rai2 quest’oggi, 20 Apilelasi proietta su più fronti. Iinnelladel 20presentano dadue ospiti comeGalatone. I20: daospitiGalatone Dunque nella piazza de “I” torna il maestroe il cantanteGalatone: oggi lunedì 20alle 11.00 su Rai2si collegherà con loro, anime musicali del ...

NillaFerraro : RT @SocialmenteDiv1: Buongiorno a tutti soprattutto a chi mi SEGUE e mi LEGGE. Vediamo un po’... voglio farmi i fatti vostri... chi è già… - italiaserait : I Fatti Vostri puntata 20 Aprile 2020: con Giancarlo Magalli, Demo Morselli e Graziano Galatone… - Baldellowsky : @Giampistyle @Figadcompensato Brutto però non provare il brivido del rischio eh. Però ripeto, fatti vostri ?? - Baldellowsky : @Figadcompensato @Giampistyle Alzo le mani. Fatti vostri dai quali me ne tiro felicemente fuori ?? - tavano_anna : RT @SocialmenteDiv1: Buongiorno a tutti soprattutto a chi mi SEGUE e mi LEGGE. Vediamo un po’... voglio farmi i fatti vostri... chi è già… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatti Vostri

I due volti de "I Fatti Vostri" hanno divergenze che durano ormai da anni, che sono nate in televisione ma che sono approdate anche in tribunale. Magalli nei giorni scorsi aveva dichiarato in ...Giancarlo Magalli è uno dei primi ospiti della nuova puntata di “Da noi…a ruota libera” di Francesca Fialdini. Il conduttore de I Fatti Vostri è ospite in studio dove racconta come sta vivendo questa ...