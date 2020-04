Crollo ponte fiume Magra | Procura iscrive 17 persone nel registro degli indagati

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Sono 17 gliper ildelsuad Aulla accaduto l’8 aprile scorso. Ladi Massa, nell’ambito dell’inchiesta, ha iscritto nel17. Laha anche chiesto al gip di effettuare un incidente probatorio per determinare la causa dele la nomina di un perito per delineare i profili di responsabilità. L’ipotesi di reato al momento è disastro colposo.

Agenzia_Ansa : Crollo del ponte di #AlbianoMagra, indagate 17 persone Anche tecnici di Anas e Provincia. La Procura di #Massa ha c… - MediasetTgcom24 : Crollo ponte Massa Carrara, indagate per disastro colposo 17 persone #crolloponte - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Crollo del ponte di #AlbianoMagra, indagate 17 persone Anche tecnici di Anas e Provincia. La Procura di #Massa ha chiesto… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Crollo del ponte di #AlbianoMagra, indagate 17 persone Anche tecnici di Anas e Provincia. La Procura di #Massa ha chiesto… - lucatarantola71 : RT @Agenzia_Ansa: Crollo del ponte di #AlbianoMagra, indagate 17 persone Anche tecnici di Anas e Provincia. La Procura di #Massa ha chiesto… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo ponte

Agenzia ANSA

I carabinieri di Pontremoli stanno notificando in queste ore 17 avvisi di garanzia per il crollo del ponte di Albiano Magra avvenuto la mattina dell’8 aprile. L’ipotesi di reato per ora è quella di ...Sono 17 le persone indagate dalla Procura di Massa Carrara per il crollo del ponte in località Albiano ad Aulla (MS), avvenuto l'8 aprile, in cui sono rimasti feriti 2 autisti. Tra loro,direttori ...