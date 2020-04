Cinque stelle e Lega diffondono il virus antidemocratico (e il vaccino non c’è) (Di lunedì 20 aprile 2020) Spero si sia capito dove ci vogliono portare questi inetti al governo e questi irresponsabili all’opposizione con l’insensata battaglia europea sul Mes e tutto il resto. Consapevoli o no, secondo me più no che sì perché in fondo sono babbeiaCinquestelle, i grillini vogliono trasformare l’Italia in un protettorato cinese. Le banalità da dropout liceale di Alessandro Di Battista, naturalmente sul Fatto quotidiano, confermano che l’obiettivo dei grillini è quello di staccare l’Italia dall’Europa e dall’Occidente per consegnarsi nelle mani di Pechino, far comprare le aziende italiane a quelle cinesi a prezzi di saldo e importare il modello tecnologico-autoritario orientale sulle rive del Mediterraneo. Non è un caso che il governo Conte, quello con Matteo Salvini vice e con Giancarlo Giorgetti a Palazzo ... Leggi su linkiesta Salvini e Berlusconi dicono No. Salta la norma pro Eurobond. Cinque Stelle gridano al tradimento. Per Castaldo si sono schierati con i signori dell’austerity Ue

La maggioranza si spacca a Bruxelles : Pd e Cinque Stelle votano divisi in Ue sulla lotta al Covid

No al Mes - neppure light. I Cinque Stelle ci mettono una pietra sopra. E’ tregua armata tra i giallorossi dopo la mediazione del premier. Ultime valutazioni dopo il Consiglio Ue (Di lunedì 20 aprile 2020) Spero si sia capito dove ci vogliono portare questi inetti al governo e questi irresponsabili all’opposizione con l’insensata battaglia europea sul Mes e tutto il resto. Consapevoli o no, secondo me più no che sì perché in fondo sono babbeia, i grillini vogliono trasformare l’Italia in un protettorato cinese. Le banalità da dropout liceale di Alessandro Di Battista, naturalmente sul Fatto quotidiano, confermano che l’obiettivo dei grillini è quello di staccare l’Italia dall’Europa e dall’Occidente per consegnarsi nelle mani di Pechino, far comprare le aziende italiane a quelle cinesi a prezzi di saldo e importare il modello tecnologico-autoritario orientale sulle rive del Mediterraneo. Non è un caso che il governo Conte, quello con Matteo Salvini vice e con Giancarlo Giorgetti a Palazzo ...

repubblica : Coronavirus, il caos a cinque stelle: 'Il Paese non dà certezze, da ogni Regione una indicazione diversa' - Corriere : Quattro «partiti» nei 5Stelle. «Così il Movimento non c’è» - Linkiesta : «La Russia sta finanziando il fronte nazionale in Francia, Jobbik in Ungheria, la Lega Nord e il Movimento Cinque S… - Peppe91176 : @DSantanche (Fdi): le parole di Di Battista confermano la morte politica dei Cinque Stelle - infoitestero : Alessandro Di Battista spacca il Movimento Cinque Stelle -