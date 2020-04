Cassa integrazione in deroga: 3.400 richieste dalla Campania (Di lunedì 20 aprile 2020) “Sulla Cassa integrazione in deroga non abbiamo le richieste di tutte le Regioni. Le prime sono state Lazio e Veneto il 2 aprile: 3100 dal Lazio, 3400 dalla Campania, poi da territori come Liguria, Emilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Abruzzo e Fvg. Recentemente, il 16 aprile la Lombardia con con poche domande”. Così il presidente Inps Pasquale Tridico, durante l’audizione in Commissione Lavoro alla Camera. “Mancano tre Regioni all’appello, molte hanno mandato dati parziali per le richieste di Cigs”, ha aggiunto. L'articolo Cassa integrazione in deroga: 3.400 richieste dalla Campania proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Tutto sulla Cassa Integrazione Ordinaria

Tutto sulla Cassa Integrazione Straordinaria

Tutto sulla Cassa Integrazione in Deroga (Di lunedì 20 aprile 2020) “Sullainnon abbiamo ledi tutte le Regioni. Le prime sono state Lazio e Veneto il 2 aprile: 3100 dal Lazio, 3400, poi da territori come Liguria, Emilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Abruzzo e Fvg. Recentemente, il 16 aprile la Lombardia con con poche domande”. Così il presidente Inps Pasquale Tridico, durante l’audizione in Commissione Lavoro alla Camera. “Mancano tre Regioni all’appello, molte hanno mandato dati parziali per ledi Cigs”, ha aggiunto. L'articoloin: 3.400proviene da Ildenaro.it.

GassmanGassmann : L’ho già scritto più volte ,ma devo ripeterlo: i lavoratori dello spettacolo, che creano emozioni, che non sono “fa… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Gli stabilimenti #Ferrari sono chiusi, i lavoratori che sono a casa non sono in cassa… - LegaSalvini : SOLDI AGLI ITALIANI IN CASSA INTEGRAZIONE? ZERO SPACCATO! - Antoniogalli101 : RT @GassmanGassmann: L’ho già scritto più volte ,ma devo ripeterlo: i lavoratori dello spettacolo, che creano emozioni, che non sono “famos… - paolettopalma : @Flaviaventosole La cassa integrazione è una.... MA CHE CAZZO TE SEGUO A FA???? -