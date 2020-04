VIDEO Due ragazze giocano a tennis da un terrazzo all’altro in Italia: scambi mozzafiato tra le due “giocatrici” (Di domenica 19 aprile 2020) L’Italia è sempre stato il Paese della creatività e anche in questi giorni/settimane di pandemia ci sono episodi curiosi da raccontare. L’ultimo di questi riguarda una partita di tennis mozzafiato da un terrazzo all’altro, con protagoniste due giovanissime ragazze in Liguria. Un VIDEO diventato virale, anche se l’uso di questa qualifica può far “paura” per quanto stiamo vivendo…Una diffusione tale che il profilo twitter dell’ATP Tour ha deciso di pubblicare l’esibizione delle giocatrici per la serie #tennisathome. “Match”, tra l’altro, disputato nella terra di un giocatore azzurro noto per i suoi colpi di genio, abbinati anche a qualche eccesso di troppo. Ci si riferisce ovviamente a Fabio Fognini. Di seguito il VIDEO: VIDEO Due ragazze giocano a tennis da un terrazzo all’altro in ... Leggi su oasport Alessandro Borghi e Patrick Dempsey nelle prime due puntate della serie tv Diavoli (VIDEO)

Un video fa infuriare Francesco Facchinetti : «Quelle due ragazze vanno prese a calci in c…»

Sam Smith e Demi Lovato : il video del duetto ‘I’m Ready’ (Di domenica 19 aprile 2020) L’è sempre stato il Paese della creatività e anche in questi giorni/settimane di pandemia ci sono episodi curiosi da raccontare. L’ultimo di questi riguarda una partita dida unall’altro, con protagoniste due giovanissimein Liguria. Undiventato virale, anche se l’uso di questa qualifica può far “paura” per quanto stiamo vivendo…Una diffusione tale che il profilo twitter dell’ATP Tour ha deciso di pubblicare l’esibizione delle giocatrici per la serie #athome. “Match”, tra l’altro, disputato nella terra di un giocatore azzurro noto per i suoi colpi di genio, abbinati anche a qualche eccesso di troppo. Ci si riferisce ovviamente a Fabio Fognini. Di seguito ilDueda unall’altro in ...

berlusconi : Si deve ripartire il prima possibile, programmando la riapertura in modo serio. Io credo che due cose siano davvero… - OfficialASRoma : ?? #BestRomaGoal: aperte le prime due votazioni per la categoria Derby! ????? - salvosottile : ‘Se viaggio in business è per un problema di salute, ho mal di schiena. Non sono 70 mila euro ma solo 40 mila”. Cos… - Gio15474822 : RT @RobertoRedSox: Dopo aver visto il video dei vigili di Rimini con macchine, GoPro, due quad, droni e il loro arrembaggio sulle spiagge… - FlaGu52 : RT @RobertoRedSox: Dopo aver visto il video dei vigili di Rimini con macchine, GoPro, due quad, droni e il loro arrembaggio sulle spiagge… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Due Arrestato a Foggia l’autore di due attentati dinamitardi – Video Sputnik Italia Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati coronavirus 19 aprile

Siamo in conferenza stampa pubblica tutti i giorni: non si può sentire che il ministero ci abbia chiesto di nascondere i dati». Poi ha spiegato che quella di dare due bollettini è stata una decisione ...

Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport Viaggi Salute

Una mia giovane amica alla quale mostrai un video porno con Traci Lords protagonista che durava meno di venti minuti ... firmare le 30 pagine di cui è fatto ogni contratto Rai, rifiutare cortesemente ...

Siamo in conferenza stampa pubblica tutti i giorni: non si può sentire che il ministero ci abbia chiesto di nascondere i dati». Poi ha spiegato che quella di dare due bollettini è stata una decisione ...Una mia giovane amica alla quale mostrai un video porno con Traci Lords protagonista che durava meno di venti minuti ... firmare le 30 pagine di cui è fatto ogni contratto Rai, rifiutare cortesemente ...