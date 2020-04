Polpette di pane al sugo salentine: le Sciuscelle, antiche, veloci e gustose (Di domenica 19 aprile 2020) Le Polpette di pane, al sugo o in brodo, sono un piatto tipico della tradizione contadina del Basso Salento e vengono chiamate: Sciuscelle. Sono un piatto povero ma ricco di sapore che veniva cucinato all’insegna del “non buttar via niente”, dunque riciclando il pane ormai raffermo. In questo articolo vi presentiamo le Sciuscelle al sugo, provatele e non ve ne pentirete! Polpette di pane al sugo salentine: le Sciuscelle Ingredienti: Uova, 2. pane raffermo 500 g Latte Pan grattato, 60 g circa, comunque quanto basta Pecorino grattugiato (o parmigiano), 50 g Sale Prezzemolo tritato grossolanamente Pepe Per fare il sugo di pomodoro: Passata di pomodori pelati, 800 g Cipolla, 1 a pezzettini Olio di oliva Sale Basilico (fresco), 2 o 3 foglie. Procedimento per l’impasto delle Polpette: Mettere a bagno il pane raffermo in una ciotola con metà acqua e metà ... Leggi su pianetadonne.blog La ricetta delle polpette di pane raffermo di Natalia Cattelani (Di domenica 19 aprile 2020) Ledi, alo in brodo, sono un piatto tipico della tradizione contadina del Basso Salento e vengono chiamate:. Sono un piatto povero ma ricco di sapore che veniva cucinato all’insegna del “non buttar via niente”, dunque riciclando ilormai raffermo. In questo articolo vi presentiamo leal, provatele e non ve ne pentirete!dial: leIngredienti: Uova, 2.raffermo 500 g Latte Pan grattato, 60 g circa, comunque quanto basta Pecorino grattugiato (o parmigiano), 50 g Sale Prezzemolo tritato grossolanamente Pepe Per fare ildi pomodoro: Passata di pomodori pelati, 800 g Cipolla, 1 a pezzettini Olio di oliva Sale Basilico (fresco), 2 o 3 foglie. Procedimento per l’impasto delle: Mettere a bagno ilraffermo in una ciotola con metà acqua e metà ...

LaSig_naSilvani : @patriziadelice8 No no non le impano, molica di pane, formaggio grattuggiato, uova mescoli tutto e poi friggi in ol… - Angelic36503131 : RT @SabinaMartorana: POLPETTE DI PANE RAFFERMO FRITTO ?? una vera eccellenza culinaria, un piatto gustoso, antispreco e povero a base di pan… - lamaletademaggi : RT @SabinaMartorana: POLPETTE DI PANE RAFFERMO FRITTO ?? una vera eccellenza culinaria, un piatto gustoso, antispreco e povero a base di pan… - ElGanspo : RT @SabinaMartorana: POLPETTE DI PANE RAFFERMO FRITTO ?? una vera eccellenza culinaria, un piatto gustoso, antispreco e povero a base di pan… - SabinaMartorana : POLPETTE DI PANE RAFFERMO FRITTO ?? una vera eccellenza culinaria, un piatto gustoso, antispreco e povero a base di… -

Ultime Notizie dalla rete : Polpette pane Polpette di pane al sugo salentine: le Sciuscelle, antiche, veloci e gustose NonSoloRiciclo Piovono polpette! 15 ricette che vi faranno impazzire

Le polpette fritte sono le più buone. Questo è un assoluto. Fritte e magari passate in padella con il pomodoro. Tuttavia ne esistono innumerevoli versioni, non solo a base di carne, che sono sfiziose ...

Cuciniamo i “baccelli”, da materiale di scarto a prezioso ingrediente

Come già abbiamo avuto modo di constatare in più occasioni con la preparazione delle polpette di pane e le polpette di broccolo, ad esempio, è alle nostre nonne che si deve l’intuizione di quella che ...

Le polpette fritte sono le più buone. Questo è un assoluto. Fritte e magari passate in padella con il pomodoro. Tuttavia ne esistono innumerevoli versioni, non solo a base di carne, che sono sfiziose ...Come già abbiamo avuto modo di constatare in più occasioni con la preparazione delle polpette di pane e le polpette di broccolo, ad esempio, è alle nostre nonne che si deve l’intuizione di quella che ...