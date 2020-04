Pier Silvio Berlusconi, la confessione: “Se non lo faccio per tre giorni di fila impazzisco” (Di domenica 19 aprile 2020) Pier Silvio Berlusconi è da sempre uno dei personaggi più amati. Nonostante la sua riservatezza e il suo essere così distante dalle dinamiche del gossip, pur avendo un ruolo di prestigio ed essendo un personaggio pubblico, su di lui sono comunque circolate alcune informazioni. Schivo, sempre impeccabile e mai fuori luogo, il Vice Presidente di Mediaset, anche se pochissimo, si è raccontato. In una passata intervista ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita privata e sulle sue abitudini. Pier Silvio Berlusconi e l’ossessione di cui non può fare a meno A Tv Sorrisi e Canzoni ha colto l’occasione per raccontare alcuni suoi lati inediti ed inimmaginabili, come la sua ossessione per lo sport. Che fosse un’abitudine, la sua, lo si era capito. Il rampollo di casa Berlusconi ha un fisico tonico ed asciutto, con muscoli bene ... Leggi su kontrokultura Silvia Toffanin - problemi di coppia con il suo Pier Silvio? La verità

Silvia Toffanin e Pier Silvio - quarantena a picco sul mare : la villa da sogno

Silvio Berlusconi elogia Pierluigi Bersani e Bersani risponde (Di domenica 19 aprile 2020)è da sempre uno dei personaggi più amati. Nonostante la sua riservatezza e il suo essere così distante dalle dinamiche del gossip, pur avendo un ruolo di prestigio ed essendo un personaggio pubblico, su di lui sono comunque circolate alcune informazioni. Schivo, sempre impeccabile e mai fuori luogo, il Vice Presidente di Mediaset, anche se pochissimo, si è raccontato. In una passata intervista ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita privata e sulle sue abitudini.e l’ossessione di cui non può fare a meno A Tv Sorrisi e Canzoni ha colto l’occasione per raccontare alcuni suoi lati inediti ed inimmaginabili, come la sua ossessione per lo sport. Che fosse un’abitudine, la sua, lo si era capito. Il rampollo di casaha un fisico tonico ed asciutto, con muscoli bene ...

dolcecinica : @Fagottinas_aunt @fabiofabbretti Pier Silvio che non ha nemmeno l'1% di suo padre. Ma al di là del pessimo capo anc… - Chiam29 : Però potrebbero piazzarci the 100 un po' prima dai Pier Silvio fai qualcosa - infoitcultura : Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, una quarantena da sogno in un castello sul mare - infoitcultura : Problemi di coppia per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? Guai in casa del rampollo -

Ultime Notizie dalla rete : Pier Silvio Problemi di coppia per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? Guai in casa del rampollo ControCopertina Silvia Toffanin e Pier Silvio, quarantena a picco sul mare: la villa da sogno

Il figlio dell’ex cavaliere e la moglie, giornalista e conduttrice di Verissimo, sono infatti in auto-isolamento lontano da Milano: non a Nizza, dove si trova Silvio Berlusconi, bensì nel castello di ...

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, una quarantena da sogno in un castello sul mare

Su questo sito utilizziamo cookie per facilitare la navigazione, analizzare il traffico e proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Per saperne di più su come sono utilizzati e sul modo in c ...

Il figlio dell’ex cavaliere e la moglie, giornalista e conduttrice di Verissimo, sono infatti in auto-isolamento lontano da Milano: non a Nizza, dove si trova Silvio Berlusconi, bensì nel castello di ...Su questo sito utilizziamo cookie per facilitare la navigazione, analizzare il traffico e proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Per saperne di più su come sono utilizzati e sul modo in c ...