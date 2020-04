Molfetta, in quattro violano l'isolamento per il Coronavirus e vanno a pescare datteri (Di domenica 19 aprile 2020) L'operazione è stata condotta dai militari della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Molfetta, che sono intervenuti cogliendo sul fatto i pescatori mentre lasciavano in auto il porto e denunciandoli Leggi su repubblica (Di domenica 19 aprile 2020) L'operazione è stata condotta dai militari della Capitaneria di porto-Guardia costiera di, che sono intervenuti cogliendo sul fatto i pescatori mentre lasciavano in auto il porto e denunciandoli

Sono finiti sotto sequestro penale 17,1 kg di datteri di mare pescati di frodo poche ore prima lungo il litorale a nord di Molfetta. L'operazione è stata condotta dai militari della Capitaneria di por ...

L'operazione è stata condotta dai militari della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Molfetta, che sono intervenuti cogliendo sul fatto quattro pescatori, seguiti già durante l'attività di pesca ...

